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Сергей Собянин открыл три детские поликлиники в Москве после реконструкции
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин открыл три детские поликлиники в Москве после реконструкции

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Чертановская улица, 62к2Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здания детских городских поликлиник.

Так, были открыты медучреждения № 98, филиал № 2, а также филиал № 2 поликлиники № 38 и филиал № 1 ДГП № 140.

По словам главы города, в этом году была запущена масштабная программа реконструкции поликлиник. В городских поликлиниках наблюдается постоянный наплыв людей, поэтому важно организовать комфорт для пациентов и медиков.

— Три первых поликлиники мы запускаем в преддверии Нового года. Это хороший подарок и для москвичей, и для медицинского персонала, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что в 2021 году будут открыты после реконструкции еще десятки медучреждений. Это направление работы остается приоритетным для властей, передает слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Глава города также поблагодарил медиков поликлиник, которые помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что в Москве на данный момент десятки тысяч человек находятся на амбулаторном лечении. Врачи, помимо борьбы с COVID-19, продолжают делать основную работу и оказывать плановую помощь, добавил мэр.

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