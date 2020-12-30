Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные власти предоставят косметической фабрике заем в размере 100 миллионов рублей
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичные власти предоставят косметической фабрике заем в размере 100 миллионов рублей

Анастасия Волоснова

Город

Московская фабрика по производству косметики получит льготный заем в размере 100 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Решение о предоставлении льготного займа принял Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Деньги получит столичная компания Faberlic. Производитель потратит полученные средства на оплату материалов для производства косметики.

— Общий объем инвестиций в этот проект составляет 150 миллионов рублей. Треть из этих средств — собственные вложения компании, еще 100 миллионов рублей будут предоставлены в рамках займа. Компания получит средства на пятилетний срок по льготной ставке — два процента годовых. Ожидаемый рост выручки предприятия по итогам реализации проекта составляет до 10 процентов, а объем налоговых поступлений в столичный бюджет — более 8 миллионов рублей, — рассказал Владимир Ефимов.

Подобные меры финансовой поддержки позволяют компании наращивать производство и привлекать больше клиентов, отметил генеральный директор АО «Фаберлик» Дмитрий Ханковский.

Читайте также: Столица продолжает программу льготного кредитования бизнеса

властькосметикальгота
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте