Столичные власти предоставят косметической фабрике заем в размере 100 миллионов рублей

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Московская фабрика по производству косметики получит льготный заем в размере 100 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Решение о предоставлении льготного займа принял Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Деньги получит столичная компания Faberlic. Производитель потратит полученные средства на оплату материалов для производства косметики.

— Общий объем инвестиций в этот проект составляет 150 миллионов рублей. Треть из этих средств — собственные вложения компании, еще 100 миллионов рублей будут предоставлены в рамках займа. Компания получит средства на пятилетний срок по льготной ставке — два процента годовых. Ожидаемый рост выручки предприятия по итогам реализации проекта составляет до 10 процентов, а объем налоговых поступлений в столичный бюджет — более 8 миллионов рублей, — рассказал Владимир Ефимов.

Подобные меры финансовой поддержки позволяют компании наращивать производство и привлекать больше клиентов, отметил генеральный директор АО «Фаберлик» Дмитрий Ханковский.

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