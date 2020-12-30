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Спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов погиб в ДТП
Фото: Пресс-служба Ярославской областной думы

Спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов погиб в ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия

В ДТП под Тверью погиб спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов. Об этом сообщила пресс-служба регионального законодательного органа.

Сообщается, что Константинов погиб после рабочей поездки в Ростовский район. Он передвигался на личном автомобиле, направляясь в Тверскую область на новогодние праздники.

Соболезнования близким депутата выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

— Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования, — написал Миронов на своей странице в Instagram-аккаунте.

Информацию об инциденте подтвердили в полиции. Подробности произошедшего уточняются, передает ТАСС.

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