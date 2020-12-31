Стас Михайлов заявил о скорой свадьбе пасынка
Певец Стас Михайлов заявил, что его пасынок Андрей готовится к свадьбе. Об этом он сообщил изданию teleprogramma.pro.
Михайлов уже девять лет счастливо живет в браке с супругой Инной. У артиста шестеро детей, в том числе пасынок Андрей и падчерица Ева. По словам Михайлова, его пасынок, который в настоящее время живет в Лондоне, планирует жениться на девушке из Греции.
Певец считает, что все дети очень дружные, поэтому он не беспокоится за их будущее.
— По своему менталитету, уму, складу характера они уже больше европейцы, — подчеркнул Михайлов.
Ранее Стас Михайлов объяснил, почему решился на смену имиджа, а также раскрыл секрет своего похудения.
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