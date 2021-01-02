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Мокрый снег и высокое атмосферное давление ожидают москвичей 2 января
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Мокрый снег и высокое атмосферное давление ожидают москвичей 2 января

Анастасия Волоснова

Город

Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 января. Ожидается облачная погода, временами — снег и мокрый снег.

Температура воздуха 2 января в столице будет составлять от минус 1 до плюс 1 градуса. В области температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов.

Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — около 85 процентов.

Специалисты отмечают, что подобные погодные условия являются неблагоприятными для метеочувствительных людей с хроническими заболеваниями суставов и органов дыхания. Им следует соблюдать рекомендации врача и прием лекарств.

Колебания температуры и повышенная влажность воздуха могут повлиять на рост острых простудных и респираторных заболеваний, приводят «Метеоновости» прогноз синоптиков.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда в столицу придет зимняя погода

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