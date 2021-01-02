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Народный календарь. Почему нельзя подслушивать и подглядывать 3 января
Фото: PIRO4D: Pexels

Народный календарь. Почему нельзя подслушивать и подглядывать 3 января

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 3 января получило название в честь митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Считалось, что в этот день нельзя давать обещания и клятвы, запрещалось поднимать что-то упавшее с земли — это грозило скорыми потерями.

Люди верили, что 3 января нельзя подслушивать и подглядывать, иначе можно в ближайшем будущем лишиться зрения и слуха.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя подслушивать и подглядывать 3 января

Приметы гласили: какая погода стоит в этот день, таким будет сентябрь; если снега мало и морозно, то лето будет сухим и жарким.

3 января считается днем рождения соломинки для коктейлей. Ее изобрел американский предприниматель Марвин Стоун и запатентовал свое изобретение 3 января.

62 года назад Аляска получила статус 49-го штата США. 58 лет назад состоялся первый полет самолета Ил-62 в СССР. Последний борт был построен в 2004 году — для правительства Судана.

В этот день родились автор всемирно известной трилогии «Властелин колец» Джон Рональд Руэл Толкин, поэт Николай Рубцов, актеры Александр Лазарев, Владимир Стеклов, Мэл Гибсон, Александр Половцев.

Именины отмечают Михаил, Никита, Петр.

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