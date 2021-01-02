Народный календарь. Почему нельзя подслушивать и подглядывать 3 января

Фото: PIRO4D: Pexels

В народном календаре 3 января получило название в честь митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Считалось, что в этот день нельзя давать обещания и клятвы, запрещалось поднимать что-то упавшее с земли — это грозило скорыми потерями.

Люди верили, что 3 января нельзя подслушивать и подглядывать, иначе можно в ближайшем будущем лишиться зрения и слуха.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя подслушивать и подглядывать 3 января

Приметы гласили: какая погода стоит в этот день, таким будет сентябрь; если снега мало и морозно, то лето будет сухим и жарким.

3 января считается днем рождения соломинки для коктейлей. Ее изобрел американский предприниматель Марвин Стоун и запатентовал свое изобретение 3 января.

62 года назад Аляска получила статус 49-го штата США. 58 лет назад состоялся первый полет самолета Ил-62 в СССР. Последний борт был построен в 2004 году — для правительства Судана.

В этот день родились автор всемирно известной трилогии «Властелин колец» Джон Рональд Руэл Толкин, поэт Николай Рубцов, актеры Александр Лазарев, Владимир Стеклов, Мэл Гибсон, Александр Половцев.

Именины отмечают Михаил, Никита, Петр.

Читайте также: Народный календарь. Как защититься от нищеты 2 января