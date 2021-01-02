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Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Фото: twitter.com/russiahockey

Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Ксения Монахова

Спорт

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира. Матч с командой Германии завершился со счетом 2:1.

На 10-й минуте встречи Василий Пономарев открыл счет в матче. Удвоил преимущество россиян Данил Башкиров, который сумел отличиться на 29-й минуте игры. Единственная шайба в составе немцев на счету Флориана Элиаса (44).

Соперник сборной России в полуфинале определится позднее.

В других четвертьфиналах сборная Финляндии встретится с командой Швеции, канадцы сыграют с чехами, а команде США будут противостоять хоккеисты из Словакии.

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