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Названа новая причина лишения водительских прав
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Названа новая причина лишения водительских прав

Юлия Ямпольская

Общество

За использование электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, скрывающих данные от камер, водителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на один–три месяца. Об этом сообщается на портале Autonews.ru.

Так, один из сотрудников ГИБДД рассказал, что наказание будет зависеть от способа монтажа и подключения устройства.

— В общем, если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами, — отметил он.

В свою очередь юрист Катерина Соловьева уточнила, что существует несколько вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание номеров автомобилей. Использование каждого из них грозит лишением прав.

По ее словам, нарушителя ждут негативные последствия даже в том случае, если во время остановки инспектором ГИБДД устройство не было активировано и номера читались как положено.

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ГИБДДлишение водительских правнарушения
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