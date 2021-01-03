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Криштиану Роналду первым в мире получил 250 миллионов подписчиков в Instagram
Фото: instagram.com/cristiano

Криштиану Роналду первым в мире получил 250 миллионов подписчиков в Instagram

Юлия Ямпольская

Спорт

Португальский футболист Криштиану Роналду первым в мире получил 250 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram. На втором месте — американская певица Ариана Гранде с 214 миллионами фолловеров, а на третьем — актер Дуэйн Джонсон с 209 миллионами фанатов.

Аккаунт 35-летнего нападающего «Ювентуса» является вторым по популярности среди всех страниц в соцсети. Лидирующую позицию занимает официальная страница самого Instagram — на нее подписаны 382 миллиона человек.

Среди футболистов второе место после Роналду занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси (175 миллионов фолловеров), а третье — форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар (144 миллиона).

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