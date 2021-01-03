«Мальчишеские нежности»: Тодоренко рассказала, как ее сын проявляет любовь

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко выложила в Instagram-аккаунт трогательную фотографию с сыном. На новом снимке девушка стоит в белом платье на фоне бассейна, усыпанного лепестками цветов.

Тодоренко держит в руках сына, который нежно целует маму в щеку. Мальчик тоже одет в белый костюм. Телеведущая рассказала, что ее сын часто подходит к ней и просит поцеловать. Детские нежности и любовь к матери ее умилили.

— Ох, эти мальчишеские нежности. Самые прекрасные эмоции переполняют, когда подходит маленький мужчина и говорит: «Мама, поцелуемся?!» — написала телеведущая под постом.

Тодоренко пообещала, что в этом году в ее блоге будет больше контента про детей и материнство.

Подписчиков тронула фотография телеведущей, они оставили под снимком восторженные комментарии.

«Кто приносит нам счастье и добро — это наши дети и внуки»; «Вы с сыном очень милые»; «На этой фотографии прекрасно все»; «Ваше платье такое нежное, как и вы», — написали поклонники.

Читайте также: «Помогай папе»: Кудрявцева показала, как вместе с двухлетней дочкой слепила снеговика