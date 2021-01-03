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Роспотребнадзор прокомментировал данные о «болезни X» в Конго
Фото: flickr.com / Yale Rosen

Роспотребнадзор прокомментировал данные о «болезни X» в Конго

Кирилл Николаев

Здоровье

Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной «болезни X». Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее микробиолог, первым обнаруживший Эболу, заявил о выявлении нового опасного вируса, который он уже назвал «болезнью Х». По словам медика, у его пациентки были зафиксированы симптомы геморрагической лихорадки, однако анализы на все известные заболевания оказались отрицательными. Микробиолог считает, что женщина может стать нулевым пациентом с новым вирусом.

По словам заместителя директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, описанные симптомы необязательно свидетельствуют об инфекционной болезни.

— Это может быть соматическое неинфекционное заболевание либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, — цитирует Горелова РИА Новости.

Он добавил, что пока не обнаружат возбудителя болезни, не стоит паниковать.

Читайте также: «Мы не знаем многих заболеваний»: когда африканская «болезнь Х» придет в Россию

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