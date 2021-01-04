Белоруссия может подписать соглашение о перенаправлении поставок в порты РФ в 2021 году

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РФ и Белоруссия могут подписать соглашение о перенаправлении части поставок нефтепродуктов республики из Литвы в порты России в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в понедельник, 4 января.

По его словам, такие сроки реальны для начала поставок.

— Я думаю, что это вполне возможно и в 2021 году в части объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые вырабатываются между компаниями, — уточнил Новак в интервью РБК ТВ.

Россия и Белоруссия на данный момент ведут переговоры об экспорте нефтепродуктов республики через инфраструктуру РФ. Ранее речь шла о перенаправлении экспорта из портов Литвы в РФ, объем которого Новак оценивал в четыре–шесть миллионов тонн.

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