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Белоруссия может подписать соглашение о перенаправлении поставок в порты РФ в 2021 году
Фото: twitter.com / МИД Беларуси

Белоруссия может подписать соглашение о перенаправлении поставок в порты РФ в 2021 году

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

РФ и Белоруссия могут подписать соглашение о перенаправлении части поставок нефтепродуктов республики из Литвы в порты России в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в понедельник, 4 января.

По его словам, такие сроки реальны для начала поставок.

— Я думаю, что это вполне возможно и в 2021 году в части объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые вырабатываются между компаниями, — уточнил Новак в интервью РБК ТВ.

Россия и Белоруссия на данный момент ведут переговоры об экспорте нефтепродуктов республики через инфраструктуру РФ. Ранее речь шла о перенаправлении экспорта из портов Литвы в РФ, объем которого Новак оценивал в четыре–шесть миллионов тонн.

Читайте также: Новак рассказал об утверждении дорожной карты газификации в начале 2021 года

БелоруссияАлександр НовакЛитва
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