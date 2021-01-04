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«Корпоративов нет»: звезда «Уральских пельменей» рассказал о новой «работе»
Фото: instagram.com/rozhkovandrey_official

«Корпоративов нет»: звезда «Уральских пельменей» рассказал о новой «работе»

Ксения Монахова

Звезды

Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что из-за отсутствия корпоративов устроился на новую работу. В этом он признался в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованном видео Рожков стоит на льду со шлангом в руках, заливая каток.

— Корпоративов нет, вон, приходится заливать каток, подрядился. Нормально платят, кстати. Работа хорошая, для детишек, — рассказал шоумен.

Однако в конце видео Рожков дает понять, что, вероятно, это его очередная шутка. Так, в сентябре он уже якобы устроился на работу электриком. Поклонники оценили полезное дело комика и поддержали его в начинаниях.

«Так это вы катки заливаете! Спасибо вам», — пошутил фолловер.

«Был электриком, сварщиком, льдоукладчиком, кто дальше? Талантливый человек талантлив во всем», — с юмором написал поклонник.

«Андрей, чувство юмора вас не покидает», — отметили в комментариях.

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