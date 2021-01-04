Скончалась актриса, сыгравшая девушку Бонда

Фото: instagram.com/realtanyaroberts/

Американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Бонда в фильме «Вид на убийство», скончалась на 66-м году жизни. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает портал TMZ.

Отмечается, что перед Рождеством актриса вышла на улицу, чтобы выгулять собак. По возвращении с прогулки Робертс упала и получила серьезную травму. Уже в больнице ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Однако 3 января, несмотря на помощь врачей, актриса скончалась.

СПРАВКА «ВМ»

Американская актриса и модель Таня Робертс являлась секс-символом начала 1980-х годов. В киноленте «Вид на убийство» 1985 года она исполнила роль девушки агента «007» Джеймса Бонда, которого сыграл Роджер Мур.

Помимо этого, Робертс снялась в таких известных фильмах, как «Шина — королева джунглей» и «Почти беременна».