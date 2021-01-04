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Электронные диагностические карты техосмотра будут выдавать водителям в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Электронные диагностические карты техосмотра будут выдавать водителям в 2021 году

Юлия Ямпольская

Общество

Российским водителям с 1 марта 2021 года будут выдавать диагностические карты технического осмотра в электронном виде. Соответствующие изменения опубликованы в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Уточняется, что диагностическая карта является документом в электронном виде и содержит информацию о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности. Карту будут оформлять в единой автоматизированной информационной системе. Храниться она может не менее пяти лет, передает РИА Новости.

Также автолюбители получат диагностическую карту на бумажном носителе по желанию.

Читайте также: Новые правила техосмотра вступят в силу в России с 1 марта

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