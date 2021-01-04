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Замглавы МИД РФ заявил о готовности России к диалогу с США по теме климата
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Замглавы МИД РФ заявил о готовности России к диалогу с США по теме климата

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Россия готова к диалогу с США по теме климата и надеется, что Штаты будут действовать более прагматично при новой администрации. Об этом в понедельник, 4 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, возвращение или невозвращение США в Парижское соглашение является суверенным делом этой страны.

— Со своей стороны хотел бы отметить, что Российская Федерация ответственно подходит к вопросу борьбы с негативными последствиями изменения климата. Мы не собираемся, как США, постоянно менять свою политику в этой сфере в угоду текущим конъюнктурным соображениям, — цитирует Вершинина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что РФ в ноябре 2020 года представила первый национальный вклад в реализацию Парижского соглашения. Она готова и дальше постоянно повышать уровень «климатической амбициозности». Россия призвала вывести климат за скобки любых политических конфликтов, заключил Вершинин.

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климатСШАМИД РФ
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