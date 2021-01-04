Суд в Лондоне отказал властям США в экстрадиции Ассанжа

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Лондонский суд отказал американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что вердикт по делу Ассанжа должна огласить судья Ванесса Барайтсер. Именно она должна была решить, соответствует ли запрос властей США действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции.

В суде заверили, что запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье Ассанжа. Ожидается, что после отказа американские адвокаты подадут апелляцию.

Напомним, Джулиан Ассанж получил известность после публикации секретных документов о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах он раскрыл информацию о случайной гибели мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2012 году посольство Эквадора в Лондоне предоставило Ассанжу убежище после того, как он проиграл апелляционные слушания против экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасиловании.

11 апреля 2019 года основателя WikiLeaks арестовала британская полиция, когда Эквадор отказал ему в убежище на территории своего посольства в Лондоне. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

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