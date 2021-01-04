«Язык сломать можно»: необычное имя внучки Валерии вызвало споры среди фанатов

Фото: instagram.com/valeriyaram

В первый день 2021 года сын певицы Валерии Арсений и его жена Лиана Шульгина стали родителями. У них родилась дочь, которую решили назвать Селин. Подписчиков удивил такой выбор имени.

Оказалось, что имя Селин было создано посредством объединения имен родителей малышки: Арсения и Лианы. Однако это не успокоило подписчиков, они открыли бурную дискуссию в комментариях под постами в Instagram-аккаунтах родителей девочки, певицы Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина.

Некоторые пользователи раскритиковали имя малышки.

«Язык сломать можно!»; «Имя только непонятное какое-то… Лучше уж тогда Селена»; «Селин Арсеньевна? Странно»; «Какое имя они дают своей дочери, как кличку для собачки», — высказали свое мнение фанаты.

Однако многие оценили выбор необычного имени.

«Имя красивое выбрали. Турецкое?»; «Имя-огонь выбрали, очень красивое»; «И имя прекрасное, и дата рождения!» — отметили фанаты в комментариях.

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