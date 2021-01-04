Восемнадцать светофоров поставили на перекрестке в Ростове-на-Дону

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Отдел дорожного надзора управления ГИБДД по Ростовской области выяснит, для чего на перекрестке в Ростове-на-Дону установили 18 светофоров. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Отмечается, что светофоры появились в Левенцовском микрорайоне города. Эта дорога не пользуется большой популярностью у водителей и пешеходов. Пока неясно, зачем здесь установили столько светофоров.

По словам представителя областного ГИБДД, ведомство не участвовало в проекте строительства дороги и размещении дорожных знаков, сообщает РИА Новости.

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