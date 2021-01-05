Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за ДТП
Россия, Москва, МКАД, 47-й километр, внешняя сторона Карта всех событий
Из-за ДТП затруднено движение по внешней стороне МКАД, в районе пересечения с Боровским шоссе. Об этом рассказал Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
На внешней стороне МКАД автомобиль совершил наезд на препятствие, из-за чего был опрокинут. Движение на дороге затруднено на протяжении 1,9 километра.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Сообщается, что на месте произошедшего работают аварийные службы.
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