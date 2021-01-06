«Смехояма»: Лоза жестко раскритиковал выступления Петросяна

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Певец Юрий Лоза обвинил юмориста Евгения Петросяна в том, что тот зачитывал анекдоты из интернета. Об этом исполнитель написал в социальной сети Facebook.

По словам Лозы, комик во время новогодних выступлений зачитывал шутки с бумажки. Кроме того, певец назвал «смехоямой» попытки юмористов рассмешить аудиторию материалами про новогодние каникулы, запои и оливье.

Словечко новое придумал – смехояма. Оно обозначает потуги юмористов, которым надо отрабатывать свои денежки и острить на... Опубликовано Юрием Лозой Понедельник, 4 января 2021 г.

— Повсеместное «пересаливание лицом», как говорил Жванецкий, только усугубило и без того безрадостную картину деградации юмора, — отметил Лоза.

Артист уточнил, что многим шуткам, которые читал Петросян, уже несколько лет.

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