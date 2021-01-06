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Врач перечислила продукты, которые мешают здоровому сну
Кадр из фильма «Бриджет Джонс» (2001 год)

Врач перечислила продукты, которые мешают здоровому сну

Анастасия Колоскова

Здоровье

Употребление в пищу орехов, жирной рыбы и бананов способствуют здоровому сну, так как эти продукты содержат гормон мелатонин. Об этом рассказала врач-терапевт Милена Данченко.

— Мелатонин известен как «гормон сна» — его уровень повышается в ночное время и стимулирует засыпание. Этот гормон не накапливается в организме, каждый день происходит его синтез и расходование, — пояснила Данченко.

Повышению уровня гормона способствует ряд продуктов, к которым относятся миндаль, грецкие орехи, обезжиренное молоко, йогурт, творог, а также киви и бананы. Положительно влияют на сон употребление в пищу жирных сортов рыб, таких как лосось, тунец, форель и скумбрия.

Мелатонин содержат также овсянка, белый рис и индейка.

А вот острая еда, а также грейпфруты, томаты и сырой лук могут негативно влиять на сон, так как вызывают изжогу.

Перед сном стоит также воздержаться от стимулирующих напитков, таких как кофе и зеленый чай, и содержащего кофеин шоколада.

Врач предупредила, что не стоит есть на ужин фастфуд из-за большого количества жира, который долго переваривается организмом и вызывает дискомфорт в кишечнике.

Желающим отойти ко сну следует также отказаться от сухофруктов и мороженого.

Употребление алкоголя способствует обезвоживанию и ночным пробуждениям, сообщила Данченко агентству городских новостей «Москва».

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