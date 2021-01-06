Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Воинские звания на Украине перевели на стандарты НАТО
Фото: Youtube.com / MNS GOV.UA

Воинские звания на Украине перевели на стандарты НАТО

Анастасия Колоскова

В мире

Воинские звания украинских военнослужащих переведены на коды военных рангов НАТО приказом Минобороны страны. Об этом в среду, 6 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

По словам министра обороны страны Андрея Тарана, данный шаг обеспечит совместимость вооруженных сил Украины с государствами — членами альянса и станет частью проекта Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

— Данное решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действию кадровым органам перейти на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру, — цитирует Тарана ТАСС.

Согласно конституции Украины, государство держит курс на полноправное членство в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора. Весной прошлого года президент страны Владимир Зеленский утвердил Годовую национальную программу под эгидой Украина — НАТО. Приоритетным направлением в ней стал перевод сектора безопасности и обороны Украины на стандарты Североатлантического блока.

Читайте также: ЦИК Украины обратился к властям ДНР и ЛНР по поводу проведения выборов

военная силаУкраинаНАТО
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Все мнения
О проекте