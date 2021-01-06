Воинские звания на Украине перевели на стандарты НАТО

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Воинские звания украинских военнослужащих переведены на коды военных рангов НАТО приказом Минобороны страны. Об этом в среду, 6 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

По словам министра обороны страны Андрея Тарана, данный шаг обеспечит совместимость вооруженных сил Украины с государствами — членами альянса и станет частью проекта Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

— Данное решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действию кадровым органам перейти на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру, — цитирует Тарана ТАСС.

Согласно конституции Украины, государство держит курс на полноправное членство в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора. Весной прошлого года президент страны Владимир Зеленский утвердил Годовую национальную программу под эгидой Украина — НАТО. Приоритетным направлением в ней стал перевод сектора безопасности и обороны Украины на стандарты Североатлантического блока.

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