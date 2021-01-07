Скончался народный артист России Валерий Хлевинский

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народный артист России Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни. Об этом в четверг, 7 января, сообщили на сайте Московского художественного театра имени Чехова.

— Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание состоится 11 января в МХТ имени Чехова, а похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.