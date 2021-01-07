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Журналист и ветеран ВОВ Лев Корзун скончался на 96-м году жизни
Фото: Скриншот видео YouTube-канала RT

Журналист и ветеран ВОВ Лев Корзун скончался на 96-м году жизни

Никита Абрамов

Происшествия

Журналист Лев Корзун скончался на 96-м году жизни. Об этом в четверг, 7 января, сообщили на сайте Союза журналистов Москвы.

— Мы понесли тяжелую утрату. На 96-м году скончался Лев Игнатьевич Корзун, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших членов Союза журналистов Москвы, — говорится в сообщении.

Корзун ушел на фронт добровольцем в возрасте 17 лет. Воевал на Центральном фронте в составе 65‑й армии, также был командиром стрелковой роты. Принимал участие в битве на Курской дуге.

Его наградили орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, а также 30 советскими, российскими и иностранными медалями.

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