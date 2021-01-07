Назван ТОП-5 знаков зодиака, которые боятся признаться в любви

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Есть люди, которым крайне сложно проявлять свои чувства. К тем, кому проще молчать, но не выдавать себя даже в порыве эмоций, относятся пять знаков зодиака, о которых рассказал портал Femmie.

Овен считает, что любовь — это для него слишком сложно. Чувство не вписывается в график людей, рожденных под этим знаком. На это у них нет времени из-за вечной занятости.

Близнецы постоянно избегают ответственности. Признание в любви для них равносильно потере свободы и независимости, так как придется хранить верность человеку, что совсем непросто.

Девы всегда взвешивают все «за» и «против». Представители этого знака больше полагаются не на чувства, а не логику и факты, что обеспечивает чрезмерно серьезное отношение к фразе «Я тебя люблю».

Стрельцы предпочитают для начала остепениться и подготовиться к серьезным отношениям. После уже можно заводить семью и признаваться в любви. Но рожденных под знаком постоянно тянет к чему-то непостоянному.

Козероги рациональны и не привыкли бросать слова на ветер. Для того чтобы начать симпатизировать человеку, им следует лучше его узнать, после чего проследует куча проверок партнера на чувства. Далее рожденный под этим знаком подумает, стоит ли ему влюбляться в человека.

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