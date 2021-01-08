Названы пять знаков зодиака с сильным характером

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Астрологи назвали топ-5 знаков зодиака, чьей внутренней силе и способности преодолевать сложности можно только позавидовать.

Так, амбициозные Львы не остановятся перед препятствиями на пути завоевания авторитета в глазах окружающих. Они обладают недюжинной силой воли и принимают чужие успехи как вызов. Они способны не только сами неусыпно двигаться к Олимпу, но и тащить за собой команду единомышленников.

Слова «вижу цель, не вижу препятствий» легко могут стать лозунгом сильных духом Скорпионов. Может показаться, что на пути к победе его физическая выносливость и терпение просто бесконечны.

Козероги славятся своей страстью к погоне за острыми ощущениями. В стрессовых ситуациях они умеют сохранять спокойствие и выдержку. Из них получаются лучшие пожарные, спасатели и реаниматологи. Они не оставляют себе права на слабость и становятся настоящей опорой для близких и друзей.

Старательные Стрельцы легко справляются с многозадачностью, причем добиваются результатов во всем, за что бы ни взялись. Трудолюбие и самоотдача в деле явно сильные стороны Стрельца.

Упорные и решительные Овны не способны спасовать перед сложностями, какими бы непреодолимыми они ни казались. Препятствия на пути к цели их только подстегивают. Они нередко добиваются успехов в карьере благодаря своему умению решать сложные задачи, сообщает Femmie.ru.

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