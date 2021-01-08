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Сергей Собянин рассказал о московских сервисах для владельцев домашних животных
Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Сергей Собянин рассказал о московских сервисах для владельцев домашних животных

Никита Абрамов

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о городских сервисах для помощи владельцам домашних животных. Глава города сделал это в пятницу, 8 января.

— В Москве много владельцев домашних животных, и мы развиваем для них различные сервисы, — написал Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Перед Новым годом на официальном сайте мэра Москвы начал работу первый в стране городской сервис, который помогает в поисках потерявшихся питомцев.

Для помощи ветеринарам в городе работают информационные ресурсы в системе «ВетАС», к которой подключены 26 государственных ветклиник. Система ведет амбулаторные карты и хранит сведения из паспортов животных.

— Что касается бездомных животных, для них в городе работают 13 муниципальных приютов с ветеринарами, специалистами по уходу, замечательными волонтерами, — рассказал Сергей Собянин.

Также отмечается, что в 2020 году заработал сервис «Хвосты и лапки», помогающий бездомным животным найти своих новых хозяев.

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бездомные животныедомашние питомцыСергей Собянин
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