Сергей Собянин рассказал о московских сервисах для владельцев домашних животных
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о городских сервисах для помощи владельцам домашних животных. Глава города сделал это в пятницу, 8 января.
— В Москве много владельцев домашних животных, и мы развиваем для них различные сервисы, — написал Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».
Перед Новым годом на официальном сайте мэра Москвы начал работу первый в стране городской сервис, который помогает в поисках потерявшихся питомцев.
Для помощи ветеринарам в городе работают информационные ресурсы в системе «ВетАС», к которой подключены 26 государственных ветклиник. Система ведет амбулаторные карты и хранит сведения из паспортов животных.
— Что касается бездомных животных, для них в городе работают 13 муниципальных приютов с ветеринарами, специалистами по уходу, замечательными волонтерами, — рассказал Сергей Собянин.
Также отмечается, что в 2020 году заработал сервис «Хвосты и лапки», помогающий бездомным животным найти своих новых хозяев.
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