Токаев пообещал не применять репрессивные меры к митингующим в Казахстане

Фото: Резиденция президента «Акорда»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что силовики будут действовать в строгом соответствии с законом по отношению к участникам акций протеста, которые проходят в стране в день парламентских выборов.

Он отметил, что протестные движения существуют во многих странах мира, передает РИА Новости.

— Что касается полиции, то она будет действовать в строгом соответствии с законом, никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений не будет, — сказал Касым-Жомарт Токаев после участия в голосовании на одном из избирательных участков в Нур-Султане.

В Казахстане 10 января проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные представительные органы. В выборах принимают участие пять партий. Протестные акции проходят в Алма-Ате и Нур-Султане. Митингующие призывают к бойкоту выборов.

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