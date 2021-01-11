Скончалась первая супруга Василия Шукшина

Фото: olgavolosovtseva/instagram.com

На 91-м году жизни скончалась Мария Шумская, первая жена известного писателя и актера Василия Шукшина. Об этом сообщила в соцсетях депутат Госсобрания Республики Алтай Ольга Волосовцева.

— 7 января не стало доброй, интеллигентной, красивой, обаятельной, любимой многими учениками Марии Ивановны Шумской. В июле 2020 года она отметила 90-летний юбилей и не планировала умирать. Не выдержало сердце, — написала чиновница на своей странице в Instagram.

По словам опекуна и ученика Шумской Владимира Ковалева, женщине несколько раз отказывали в госпитализации из-за риска заражения коронавирусом. У нее были проблемы с дыханием, однако их списывали на проблемы с сердцем, так как мазки на COVID-19 были отрицательными, рассказал Ковалев еженедельнику «Листок».

СПРАВКА «ВМ»

Шукшин и Шумская были односельчанами и поженились в 1955 году. Мария Шумская была школьной учительницей немецкого языка и не захотела ехать с ним в Москву. Актер предложил супруге развестись в 1957 году, однако она не дала согласия. По этой причине Василий поменял паспорт якобы в связи с утерей и не поставил в нем печать о регистрации брака. В 60-х годах он попытался наладить отношения с первой женой, но Шумская отказала ему в общении.

После разрыва с Шукшиным у Шумской было два гражданских супруга. В 2012 году они присутствовали на празднике в честь 40-летия фильма Шукшина «Печки-лавочки» в селе Шульгин Лог на Алтае.