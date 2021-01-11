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Джефф Монсон объявил о завершении карьеры из-за серьезной травмы
Фото: ТАСС / Саид Царнаев

Джефф Монсон объявил о завершении карьеры из-за серьезной травмы

Анастасия Колоскова

Спорт

Боец ММА Джефф Монсон завершил профессиональную карьеру. К такому решению спортсмена подтолкнула травма, требующая долгой реабилитации.

По словам спортсмена, он порвал сухожилия во время тренировки. Восстановление займет у него около года. Боец выразил болельщикам благодарность. Он назвал себя счастливым человеком, добавив, что уходит из спорта с тяжелым сердцем, сообщает Mixedmartialarts.com.

Напомним, Джефф Монсон является двукратным чемпионом мира в реслинге и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. В 2018-м спортсмен получил российское гражданство. Он является депутатом Совета депутатов Красногорска и руководит школой боевых искусств в подмосковной Опалихе.

В феврале 2020 года Монсон рассказал, что планирует завершить свою карьеру в ММА после двух заключительных поединков.

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