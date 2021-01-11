Психолог назвала необычный способ замотивировать себя похудеть и быть красивой

Фото: youtube.com / Психолог Вероника Степанова

Психолог Вероника Степанова объяснила, как можно мотивировать себя на похудение и стать красивой. По ее словам, нужно понять, реально ли человек оценивает себя и свои параметры. Женщины, страдающие от анорексии, тоже чувствуют себя толстыми, но объективно у них недостаток веса.

— Вам врачи говорят, что у вас избыточный вес или нет, давайте на это ориентироваться. А если вам на самом деле врачи говорят, что надо худеть, то важно себя замотивировать и поставить цель стать красивой и стройной. Нужно влюбиться, — заявила психолог.

При этом влюбиться можно в кого угодно: в стоматолога или коллегу на работе.

— Нужно понять, что у любого есть шанс. В США показывают людей под 400 килограммов, которые из дома не выходят, их краном достают, даже у них есть шанс. Если он привел себя в форму, что говорить о вас, с вашими лишними 20-30 килограммами? Они скидываются, нужно просто зайти в программу, где распишут программу и диету, присоединяйтесь к ним и худейте, — подытожила Степанова.

В комментариях пользователи отметили, что это необычный способ:

«Влюбиться — это эффективный способ похудеть! Проверено! Просто забываешь есть», «Обожаю эту женщину, классные и необычные советы всегда».

Видео опубликовано на YouTube.

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