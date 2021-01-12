«Любит соревноваться»: журналисты рассказали о секрете стройности Кейт Миддлтон на карантине

принц Уильям, Кейт Мидлтон, принц Луи

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон сохранила свою стройность во время карантина благодаря спортивным увлечениям. Об этом рассказала поклонница королевской семьи Роберта Фиорито.

По словам журналистки, герцогиня Кембриджская любит бегать на территории семейного дома Анмер Холл в Норфолке. Она также активно пользуется бассейном и теннисным кортом, которые расположены в поместье.

Ежедневно жена принца Уильяма тренируется и стоит в планке. Она выполняет минимум 10 подходов по 45 секунд, добавила журналистка.

— Кейт очень «любит соревноваться». Она участвует в каждом спортивном мероприятии, соревнуясь даже против своего мужа Уильяма. Они очень азартные, — приводит портал Harper's Bazaar слова Фиорито.

Издание также добавило, что Кейт Миддлтонлюбит кататься на лыжах и велосипеде. Одним из ее любимых видов спорта является гребля.

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