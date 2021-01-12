Коррекция орбиты МКС запланирована на 21 января

Фото: НАСА

Орбиту Международной космической станции откорректируют 21 января. Об этом во вторник, 12 января, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

— С целью формирования баллистических условий перед посадкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» и запуском и стыковкой ТПК «Союз МС-18» на 21 января 2021 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции, — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Уточняется, что станцию поднимут примерно на 1,2 километра. Высота ее орбиты после корректировки составит 419,77 километра над поверхностью Земли.

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