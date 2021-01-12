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Объем льготной ипотеки на новостройки в России достиг триллиона рублей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Объем льготной ипотеки на новостройки в России достиг триллиона рублей

Кирилл Николаев

Общество

С момента старта программы льготной ипотеки выдано около 350 тысяч кредитов на примерно триллион рублей. Об этом во вторник, 12 января, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на своей странице в Instagram.

По его словам, более 70 процентов от всех кредитов на новостройки пришлось именно на программу льготной ипотеки. Также Мутко отметил, что за 11 месяцев действия программы семьи с двумя и более детьми получили почти 65 тысяч кредитов на 173 миллиарда рублей. Кроме того, почти 15 тысяч кредитов на 53,1 миллиарда рублей выдано по программе «Дальневосточная ипотека».

Напомним, правительство России в рамках антикризисных мер запустило весной 2020 года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года. Позднее было принято решение о продлении программы до 1 июля 2021 года.

Читайте также: Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки надо вовремя остановить

Виталий Муткольготная ипотекаРоссия
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