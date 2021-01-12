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Солнцев занимается благотворительностью, имея многомиллионные долги
Рустам Солнцев / Фото: www.instagram.com/rustamsolncev_/

Солнцев занимается благотворительностью, имея многомиллионные долги

Никита Абрамов

Звезды

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев занимается помощью и благотворительностью, несмотря на долг в 218 миллионов рублей, который требуют у него судебные приставы.

Долг образовался из-за кредиторской задолженности компании «Нефтегазстроймонтаж», генеральным директором которой был Солнцев около 10 лет назад. По словам Рустама, он не вникал особо в дела компании, так как она принадлежала его другу.

— Я, естественно, ни в каком офисе не сидел, все это было по его просьбе, мне было достаточно его слова, что там все в порядке, — рассказал Солнцев.

Он уточнил, что долг, который на нем висит, появился из-за неправильно оформленного увольнения. Теперь шоумен оказался должен крупную сумму.

Однако он умудряется при этом помогать другим.

— Я живу, пряники жую. Всем вокруг помогаю, начиная от ворон, которые прилетают ко мне на балкон, заканчивая просто незнакомыми людьми, какими-то фондами, детьми, собачьими приютами, — поделился Солнцев в интервью 5-tv.ru.

Также шоумен отметил, что не согласен просто так мириться с долгом. По его словам, он намерен подать в суд.

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