Женщину казнили в США впервые за 70 лет

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В Америке женщину подвергли высшей мере наказания впервые за 70 лет. Об этом пишет местная пресса. Речь идет о Лизе Монтгомери. Ее признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Изначально планировалось, что приговор приведут в исполнение в штате Индиана 8 декабря 2020 года. Однако суд отложил казнь до 12 января. Затем суд в Индиане еще раз отсрочил экзекуцию из-за нездорового психического состояния женщины, но Верховный суд США отклонил это решение поздно вечером 12 января.

Фото: ТАСС / WYANDOTTE COUNTY SHERIFF'S DEPAR

В ночь на 13-е число Монтгомери ввели смертельную инъекцию в тюрьме Терре-Хот. В 01:31 по местному времени (09:31 по Москве) констатировали смерть осужденной.

Адвокат женщины Келли Хенри отметила, что американские власти нарушили закон, казнив ее клиентку, страдавшую «психическим заболеванием». Об этом пишет The New York Times.

Напомним, в июле 2020 года Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что в федеральных тюрьмах страны впервые за 17 лет могут быть исполнены казни. Ранее они были «задержаны» по решению судов низшей инстанции. Так, первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, он также сидел в федеральной тюрьме Терре-Хот. Казнь Лизы Монтгомери стала одиннадцатой по счету.

Отметим, что восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.

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