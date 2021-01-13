Евгений Стружак рассказал, как гости обсервационных центров отметили Новый год

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Этот Новый год стал одним из самых долгожданных событий. Однако некоторых жителей столицы праздник застал в обсервационных пространствах. 2021 год в необычной обстановке встречали взрослые и дети с легким течением коронавирусной инфекции, у которых нет возможности самоизолироваться дома. Руководитель столичного департамента труда и соцзащиты Евгений Стружак рассказал, как гости обсервационных центров проводили 2020 год и встретили новый.

— В каждом обсервационном пространстве города мы постарались создать максимально комфортные условия для гостей. Сотрудники делают все, чтобы гости чувствовали уют и заботу, не скучали. Новый год не стал исключением: гости обсервационных центров смогли ощутить атмосферу праздника через веселые песни, шутки, сладкие подарки. Безусловно, домашнее тепло ничто не заменит, однако нестандартная обстановка сделала для многих праздник необычным и запоминающимся. Услышать и увидеть родных гости обсерваторов могли с помощью видеосвязи, — рассказал Евгений Стружак.

Шутки, веселые тосты и новогодние песни

Перспектива встретить главный праздник года в обсервационном центре озадачила многих гостей, ведь так хотелось отметить его в кругу семьи. Но сотрудники обсервационных пространств не давали унывать в праздничный день, впрочем, как и всегда. В холлах играли новогодние песни, звучали поздравления, а с лиц не сходили улыбки.

— Честно, думал, что будет хуже. Вообще, этот опыт уникальный и точно запомнится на всю жизнь. Физически я был в обсервационном центре, но с помощью интернета мы с друзьями организовали онлайн-праздник. Я сидел за «новогодним» столом с мандаринами и сладостями, а в «бокале»-кружке был яблочный сок. Шутки, веселые тосты и поздравления — что еще нужно? — делится Александр, гость обсервационного пространства на Абрамцевской улице.

В обсервационном пространстве в Царицыне, где проводят карантин семьи с детьми и ребята с инвалидностью, чьих родителей госпитализировали с коронавирусом, прошли новогодние активности. Сотрудники центра провели тематические индивидуальные мастер-классы. Ребята своими руками сделали новогодние игрушки и подарки родителям, бабушкам и дедушкам.

Более 700 поделок сделали дети в обсервационном центре в Царицыне.

Сладкие подарки для настроения

За время новогодних каникул в обсервационные пространства передали сотни посылок. Открытки, подарки, а главное, сладости — то, о чем мечтают и дети, и взрослые.

— Кажется, я поправилась за праздники. Еще бы! Нас тут и так кормят несколько раз в день, так еще и мои друзья передали мне большую коробку с шоколадками и конфетами, — рассказывает Алиса, гостья обсервационного пространства на Абрамцевской улице.

Кроме того, сотрудники обсервационных центров вручили каждому гостю сладкие подарки от столичного департамента труда и соцзащиты для настроения и скорейшего выздоровления.

— Приятно видеть счастливые лица наших маленьких гостей. Они так радовались сладким сюрпризам! Их родителям не менее приятно было получить угощение. Правильно говорят: никто не бывает слишком взрослым для сладкого подарка, — говорит Марина, сотрудница обсервационного пространства в Царицыне.

СПРАВКА «ВМ»



С февраля 2020 года, когда только возникла угроза проникновения в столицу новой коронавирусной инфекции, Москва сразу начала предпринимать необходимые меры. На базе учреждений департамента труда и социальной защиты были открыты первые обсервационные пространства — на площадках реабилитационных центров, пансионатов и санаториев. В 2020 году всего функционировало 15 обсервационных пространств.

Сейчас в Москве продолжают работу пять обсервационных центров, подведомственных столичному департаменту труда и соцзащиты, и одно обсервационное пространство на базе учреждения департамента здравоохранения.

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