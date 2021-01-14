Депутата и директора «Водоканала» в Улан-Удэ задержали по двум уголовным делам

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В отношении парламентария Улан-Удэнского городского совета депутатов шестого созыва, директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Жаргала Цыбикова возбудили уголовное дело. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате, сказали в следственном управлении СК РФ по Республике Бурятия.

Чиновник проходит по двум статьям УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершенное в крупном размере».

По версии следствия, в 2019 году мужчина заставлял своих подчиненных бесплатно работать на участке, которым владеет его теща. Так, с использованием техники «Водоканала» был построен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие работы на сумму более 500 тысяч рублей. Деньги были взяты у предприятия.

Кроме того, в 2018–2020 годах Цыбиков вынуждал своих сотрудников, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы транспортных средств заведомо ложные сведения с завышенными показателями пройденного пути.

— Денежные средства, выделенные на приобретение топлива, находящиеся на заправочных картах, директор таким путем присваивал и использовал в личных целях, совершив хищение на общую сумму более 700 тысяч рублей, — указано в релизе пресс-службы управления Следкома.

В настоящее время решается вопрос об избрании Цыбикову меры пресечения.

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