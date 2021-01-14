Пересекшего Тихий океан американского голубя могут убить в Австралии

Фото: Анна Быкова

Из-за опасений карантинной службы в Австралии могут убить спортивного голубя, пересекшего Тихий океан из США. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

На своем пригородном участке голубя нашел житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд в конце декабря. Мужчина узнал, что голубь должен был участвовать в голубиных гонках 29 октября, но потерялся. Специалисты предполагают, что птица могла пересечь океан на грузовом судне.

Спустя несколько дней после инцидента с австралийцем связались специальные службы с просьбой предоставить голубя,

— Они заявили, что если (голубь) из Америки, то у них есть опасения по поводу болезней (которые могут быть выявлены у птиц), — рассказал Селли-Берд.

По словам мужчины, птица не дает человеку подойти близко к себе. Теперь власти Австралии рассматривают вариант профессионального отлова голубя.

Читайте также: Глава Twitter увидел опасность в блокировке аккаунта Трампа