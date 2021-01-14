Новый инвестиционный цикл запустят в РФ для создания рабочих мест с высокой зарплатой

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В России запустят новый инвестиционный цикл. Это позволит увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он отметил, что ключевую роль в повышении благосостояния граждан должны сыграть рост зарплаты и восстановление занятости на рынке труда. Данные факторы также являются главными, когда речь идет о доходности домохозяйств. Более того, на эти два аспекта ориентирован уровень пенсий и социальных пособий

— Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл, — приводит РИА Новости слова премьер-министра, записавшего видеообращение к участникам Гайдаровского форума.

Глава кабмина добавил, что все внимание властей при составлении стратегии обращено на человека и повышение качества его жизни.

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