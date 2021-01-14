Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
Новый инвестиционный цикл запустят в РФ для создания рабочих мест с высокой зарплатой
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Новый инвестиционный цикл запустят в РФ для создания рабочих мест с высокой зарплатой

Ростислав Зубков

Рынок труда

В России запустят новый инвестиционный цикл. Это позволит увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он отметил, что ключевую роль в повышении благосостояния граждан должны сыграть рост зарплаты и восстановление занятости на рынке труда. Данные факторы также являются главными, когда речь идет о доходности домохозяйств. Более того, на эти два аспекта ориентирован уровень пенсий и социальных пособий

— Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл, — приводит РИА Новости слова премьер-министра, записавшего видеообращение к участникам Гайдаровского форума.

Глава кабмина добавил, что все внимание властей при составлении стратегии обращено на человека и повышение качества его жизни.

Читайте также: «Будет улучшаться»: Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19

зарплатарабочие местаРоссия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте