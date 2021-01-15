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Скончался актер Театра Олега Табакова Александр Воробьев
Кадр из фильма «Содержанки» / 2019, Start

Скончался актер Театра Олега Табакова Александр Воробьев

Никита Абрамов

Общество

На 59-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Воробьев. Об этом сообщила в пятницу, 15 января, пресс-служба Московского театра Олега Табакова.

— Умер заслуженный артист России Александр Воробьев. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет, — говорится в сообщении пресс-службы.

Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года. 1 января 1989 года его приняли в труппу «Табакерки». Актер снялся более чем в 50 фильмах, самыми известными стали роли в картинах «Исчезнувшие», «День дурака» и «Громовы. Дом надежды». Также он играл в сериалах, но вся его жизнь была тесно связана с театром.

умер актерМосковский театр Олега Табакова
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