Вдова Задорнова удивилась странной находке в вещах супруга

Фото: youtube.com / Задор ТВ

Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина через три года после смерти супруга выпустила книгу воспоминаний, в которой рассказала читателям о совместной жизни с писателем-сатириком.

Женщина поделилась там личным, о чем никогда ранее не говорила на публике. После похорон Задорнова родственники нашли в его вещах чемодан, который был закрыт на кодовый замок. Вдова писателя отметила, что содержимое шокировало его близких.

— Среди различных сокровищ мы нашли маленькие рукавички и локоны волос девочки, — написала супруга сатирика.

Она рассказала, что, увидев варежки, не смогла сдержать эмоций и горько заплакала, пишет ФАН.

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. Его дебют на телевидении состоялся в 1982 году, через несколько лет он уже был популярным у зрителей. Задорнов — автор более 10 книг, он писал сатиру, очерки, юморески, заметки, пьесы. Обладатель премий «Овация», «Золотой теленок». Юморист ушел из жизни в Москве в 2017 году после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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