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Китайские ученые смоделировали два сценария развития пандемии
Фото: twitter.com/XHNews

Китайские ученые смоделировали два сценария развития пандемии

Анастасия Колоскова

Здоровье

Группа ученых из Китая представила два сценария развития пандемии коронавируса в 2021 году.

Пессимистичный вариант развития событий предусматривает, что количество зараженных COVID-19 людей достигнет 170 миллионов уже в ближайшие несколько месяцев. Как отметил руководитель исследования, профессор Сюй Цзяньго, примерно пятая часть от всех заболевших придется на Соединенные Штаты Америки. Согласно этой модели пандемии, к началу весны в мире от коронавирусной инфекции скончаются до пяти миллионов человек.

Оптимистичный сценарий может оправдаться лишь в случае соблюдения населением всех профилактических мер, а также развития кампании по вакцинации. Но даже при этом к началу марта текущего года в мире погибнет от COVID-19 еще триста тысяч человек.

Как считают ученые, это обусловлено тем, что вирус SARS-CoV-2 развивается и адаптируется к организму человека. В случае если болезнь примет сезонный характер, борьба с ним значительно осложнится, сообщает South China Morning Post.

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