Российский сухогруз с 15 моряками затонул у берегов Турции

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Власти Турции проведут операцию по спасению 15 членов экипажа затонувшего российского сухогруза в Черном море. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер в воскресенье, 17 января.

Ранее СМИ сообщили, что у берегов Турции затонул российский сухогруз.

Синан Гюнер отметил, что власти не располагают информацией о погибших моряках.

— Мы проведем операцию по спасению 15 членов экипажа, которые находятся на спасательных шлюпках. На данный момент информации о погибших у нас нет, — передает слова губернатора агентство Anadolu.

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Он добавил, что работа усложняется плохими погодными условиями.

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