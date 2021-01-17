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Российский сухогруз с 15 моряками затонул у берегов Турции
Фото: pixabay.com

Российский сухогруз с 15 моряками затонул у берегов Турции

Виктория Родимкина

Происшествия

Власти Турции проведут операцию по спасению 15 членов экипажа затонувшего российского сухогруза в Черном море. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер в воскресенье, 17 января.

Ранее СМИ сообщили, что у берегов Турции затонул российский сухогруз.

Синан Гюнер отметил, что власти не располагают информацией о погибших моряках.

— Мы проведем операцию по спасению 15 членов экипажа, которые находятся на спасательных шлюпках. На данный момент информации о погибших у нас нет, — передает слова губернатора агентство Anadolu.

Видео: Telegram-канал «Mash»

Он добавил, что работа усложняется плохими погодными условиями.

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