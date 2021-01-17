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«Красотка!»: Елизавета Туктамышева опубликовала откровенное фото
Елизавета Туктамышева / Фото: twitter.com/tuktikliza

«Красотка!»: Елизавета Туктамышева опубликовала откровенное фото

Никита Абрамов

Звезды

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала снимок с откровенным декольте. В новом образе спортсменка сделала ставку на яркие цвета в одежде и косметике.

К синей рубашке Туктамышева также добавила помаду цвета фуксии.

Поклонники с восторгом отреагировали на пост фигуристки в ее Instagram-аккаунте. «Лиза — красотка! Цвет помады — бомбический»; «Очень хорошо»; «Очень идет синий цвет!».

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InstagramРоссийская фигуристкаЕлизавета Туктамышева
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