«Красотка!»: Елизавета Туктамышева опубликовала откровенное фото
Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала снимок с откровенным декольте. В новом образе спортсменка сделала ставку на яркие цвета в одежде и косметике.
К синей рубашке Туктамышева также добавила помаду цвета фуксии.
Поклонники с восторгом отреагировали на пост фигуристки в ее Instagram-аккаунте. «Лиза — красотка! Цвет помады — бомбический»; «Очень хорошо»; «Очень идет синий цвет!».
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