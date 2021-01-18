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Шесть новых домов по реновации сдадут под заселение в первом квартале 2021 года
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Шесть новых домов по реновации сдадут под заселение в первом квартале 2021 года

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Авангардная улица, 10АКарта всех событий

В первом квартале 2021 года запланировано сдать шесть новых домов по программе реновации. Об этом в понедельник, 18 января, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Он отметил, что передача под заселение шести новостроек позволит предоставить жилье почти трем тысячам москвичей.

— В первом квартале 2021 года по программе реновации под заселение запланировано передать шесть новостроек. Они располагаются в пяти районах Москвы: Головинском (САО), Бутырском (СВАО), Филевском парке (ЗАО), Хорошево-Мневниках (СЗАО) и Обручевском (ЮЗАО). Это обеспечит новыми квартирами более 2900 человек из 14 расселяемых домов на первом этапе программы в 2020-2024 годах, — сообщил Сергей Лёвкин.

По его словам, жителей заранее уведомят о начале переселения. Узнать о старте заселения также можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

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