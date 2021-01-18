Получивших ожоги при прорыве теплотрассы в Липецке отправили лечиться в Москву

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Мужчину и 19-летнюю девушку, которые получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в Липецке, отправили на лечение в столичный Институт хирургии имени Вишневского. Об этом сообщила заместитель главного врача по медицинской части липецкой городской больницы № 3 Ольга Седых в понедельник, 18 января.

Инцидент произошел утром, 14 января в Липецке. На улице Стаханова на теплотрассе ожоги получили 31-летний водитель, который попал в образовавшуюся промоину, и 19-летняя девушка. Их доставили в ожоговое отделение липецкой больницы в тяжелом состоянии.

— Вчера (17 января — прим. «ВМ») пациентов отправили в Москву, в институт Вишневского. Они уже там, — цитирует врача РИА Новости.

Ольга Седых отметила, что состояние пострадавших позволяло транспортировку.

По факту прорыва теплотрассы Следственный комитет и прокуратура проведут проверку.

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