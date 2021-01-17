Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Обморожений среди бездомных Москвы за последние сутки не обнаружено
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Обморожений среди бездомных Москвы за последние сутки не обнаружено

Никита Абрамов

Общество

Несмотря на сильные морозы, случаев обморожения среди бездомных Москвы пока нет. Об этом в воскресенье, 17 января, рассказала глава благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова.

Ночь с 16 на 17 января стала самой холодной за этот сезон. Температура воздуха достигала минус 21,2 градуса.

Медики вместе с волонтерами фонда «Доктор Лиза» по четвергам и субботам организовывают кормления для московских бездомных.

— В субботу было около 120 человек. Это больше, чем обычно. Во-первых, из-за того, что выходной и хуже с подработками. К тому же резко похолодало. Было еще две перевязки... Пока не было случаев обморожений и ожогов от холода, — цитирует РИА Новости Авилову.

Глава фонда рассказала, что бездомные находят места для ночевки.

Уточняется, что за различной помощью в фонд обращаются больше людей, чем обычно. Многим выдали теплую одежду.

Читайте также: Столичные соцслужбы помогут бездомным пережить холода

помощь бездомным людямприют для бездомныхМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте