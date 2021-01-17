Обморожений среди бездомных Москвы за последние сутки не обнаружено

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Несмотря на сильные морозы, случаев обморожения среди бездомных Москвы пока нет. Об этом в воскресенье, 17 января, рассказала глава благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова.

Ночь с 16 на 17 января стала самой холодной за этот сезон. Температура воздуха достигала минус 21,2 градуса.

Медики вместе с волонтерами фонда «Доктор Лиза» по четвергам и субботам организовывают кормления для московских бездомных.

— В субботу было около 120 человек. Это больше, чем обычно. Во-первых, из-за того, что выходной и хуже с подработками. К тому же резко похолодало. Было еще две перевязки... Пока не было случаев обморожений и ожогов от холода, — цитирует РИА Новости Авилову.

Глава фонда рассказала, что бездомные находят места для ночевки.

Уточняется, что за различной помощью в фонд обращаются больше людей, чем обычно. Многим выдали теплую одежду.

Читайте также: Столичные соцслужбы помогут бездомным пережить холода