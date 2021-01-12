Столичные соцслужбы помогут бездомным пережить холода

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московские социальные службы помогут бездомным людям пережить морозы. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В ведомстве уточнили, что с 1 ноября 2020 года соцслужбы перешли на усиленный режим работы. Так, в городе начали работу пункты обогрева, оказания срочной социальной помощи, Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и четыре его филиала.

Глава ведомства Евгений Стружак призвал горожан не оставаться равнодушными и помогать бездомным. Так, например, можно позвонить в «Социальный патруль», где нуждающимся предложат поддержку.

В пресс-службе также добавили, что в новогодние праздники помощь бездомным людям не прерывалась. Им по-прежнему оказывали необходимую поддержку. Ежегодно в период с 1 ноября по 31 марта центр переходит на усиленный режим работы в связи с тем, что с наступлением холодов количество вызовов увеличивается.

— В пунктах обогрева и пунктах оказания срочной соцпомощи можно согреться и выпить горячий чай. При необходимости из мобильных пунктов бездомных людей отвозят в центр для получения всей необходимой помощи, — рассказали в ведомстве.

Подобные пункты обогрева работают на привокзальных площадях около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов столицы.

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